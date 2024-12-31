南韓空難引恐慌　網民翻查最安全航空公司排名

南韓濟州航空一架客機周日（29日）降落務安機場時衝出跑道撞向末端的圍牆爆炸，全機機乎無人生還，航空安全再次引起關注，有網民更翻查全球最安全航空公司排名。根據

澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com今年1月公布的2024年全球最安全航空公司排名，新西蘭航空排榜首，第2名是澳洲航空，維珍澳洲排第3，香港國泰航空排第9。

網站評估全球385間航空公司的飛行紀錄、2年來的嚴重事故、政府機關審計紀錄、飛機組人員培訓、機隊年齡等。網站指出，所有航空公司每天都會發生事故，其中許多是飛機或引擎製造問題，不是航空公司營運問題，機組人員處理嚴重事件的方式決定了航空公司的好壞。

有網民就質疑排名的可信性，稱日本航空今年1月才發生客機相撞事故，為何還能上榜。有人則說，每次看到對航空公司的各種排名，其實也都很納悶，也不知道哪個是真的有公信力。

前20間航空公司排名如下：

1.新西蘭航空（Air New Zealand）

2.澳洲航空（Qantas）

3.維珍澳洲航空（Virgin Australia）

4.阿提哈德航空（Etihad Airways）

5.卡塔爾航空（Qatar Airways）

6.阿聯酋航空（Emirates）

7.全日空（All Nippon Airways）

8.芬蘭航空（Finnair）

9.國泰航空（Cathay Pacific Airways）

10.阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

11.北歐航空（SAS）

12.大韓航空（Korean Air）

13.新加坡航空（Singapore Airlines）

14.長榮航空（Eva Air）

15.英國航空（British Airways）

16.土耳其航空（Turkish Airlines）

17.TAP葡萄牙航空（TAP Air Portugal）

18.漢莎航空/瑞士集團（Lufthansa/Swiss）

19.荷蘭皇家航空（KLM）

20.日本航空（Japan Airlines）