客機着陸幾乎無損　專家：撞圍牆才是奪命真兇

南韓務安機場周日（29日）發生重大空難，濟州航空一架客機疑因遇鳥擊及無放下起落架，着陸時直撞跑道末端的圍牆爆炸。有輿論指如果沒有該道圍牆，空難未至於如此嚴重。韓媒周二（31日）引述專家質疑，飛機在跑道上滑行時機體幾乎未受損，而是與跑道盡頭的混凝土設施相撞起火後才導致乘客喪生。

英國知名航空安全專家利爾蒙特指出，飛機着陸時無法放下襟翼、起落架並非導致機上人士遇難的原因，是客機與跑道外的圍牆相撞才是造成乘客死亡的「真兇」︿而跑道盡頭本不該出現堅硬的混凝土設施。另有現任機長稱，從來沒見過這類構造物，如果要把航向台調高，也不應使用石屎。

務安機場的航向台和石屎構造物設置在距離跑道末端約250米外的非跑道地段，構造物高2米，有土堆覆蓋。加上航向台，設施總高度約4米。機場去年更換航向台，當時建造了石屎埂。由於跑道外的地面有斜坡，建造石屎埂能夠使跑道和航向台的高度一致。仁川國際機場等其他南韓機場沒有此類凸起物，國土交通部稱不少國內外機場設有類似構造物，指國內所有機場設施設計與建設均由國土交通部負責管理，若證實混凝土構造物是爆炸起因，當局難辭其咎。