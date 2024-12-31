空難死者遺體支離破碎　迄今尋獲660件屍塊

南韓濟州航空一架波音客機周日（2024年12月29日）降落務安機場時衝出跑道撞牆爆炸，造成機上179人死亡，僅2人生還。國土交通部周二（2024年12月31日）交代，罹難者身份辨識工作接近尾聲，仍有5人因DNA不匹配等原因需進一步調查，最快當日下午可向家屬移交28具遺體。韓媒指，由於爆炸衝擊力太力，大部分遺體支離破碎，至今尋獲約660件屍塊，需時拼湊及縫合，至少要到下周三（2025年1月8日）才能把所有遺體歸還家屬。

國土交通部表示，目前確認174名死者身份，最初有32人無法透過指紋比對確認身份，之後以DNA比對確認其中27人身份，其餘死者身份仍待調查。4具遺體已移交給家屬，未移交的175具遺體放置在務安機場機庫的臨時太平間，最快周二陸續移交，但很難保證可以把每位罹難者遺體以完整狀態交還家屬。

有消防員透露，有隊友失去親友仍強忍悲痛投入搜救任務，現場情況慘不忍睹。韓媒更指，現在只有5具完整遺體，其他罹難者遺體都支離破碎，當局已加派驗屍官與DNA快速檢驗機器到場，但大量屍塊難以分辨，就算透過DNA鑑識確認身份，仍需進行縫合，家屬未必能即時領回屍體。警方則指，顧及家屬希望盡快領回遺體的心情，考慮在家屬同意下提前交還不完整的遺體。