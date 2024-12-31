崔相穆任命兩名憲院法官　執政黨斥屈服

南韓憲法法院周二（31日）正式開始審理總統尹錫悅彈劾案之際，代理總統崔相穆同日宣布委任兩名憲法法院法官，令原本3席空缺減少至1席。執政黨國民力量黨黨鞭兼代理黨魁權性東對任命表示強烈遺憾，指摘崔相穆屈服於在野黨的彈劾威脅，犧牲憲法的程序公正原則。

崔相穆在中央政府首爾辦公樓主持召開例行國務會議，宣布任命最大在野黨共同民主黨推薦的鄭桂先、國民力量黨推薦的趙漢暢為憲法法院法官。對於共同民主黨推薦另一名候選人馬恩赫，崔相穆希望留待朝野日後就此達成一致時再予以任命。崔相穆強調，作為代理總統迫切感受到需要盡快消除政治不確定因素和社會矛盾，防止民生和經濟危機，因此決定任命憲院法官。

憲法法院正在審理總統尹錫悅彈劾案，但在崔相穆任命前只有6名法官，無法滿足審案須有7名以上法官出席條件。按照規定6名法官亦可審理，不過只要有一人反對，彈劾案就會被駁回，尹錫悅將立即恢復總統職務。前代理總統韓德洙因拒絕任命憲法法院法官，遭共同民主黨上周五（27日）在國會全體會議表決通過彈劾。