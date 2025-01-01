港女收藏家倫敦豪宅失竊　損失逾千萬英鎊財物

英國倫敦北部的豪宅區上月發生一宗入室盜竊案，失竊金額超過1,040萬英鎊（約1億港元），也是英國史上涉案金額最大的入室盜竊案之一。失竊豪宅的女主人叫Shafira Huang，是一名來自香港的藝術品收藏家，亦是倫敦市中心梅菲爾區翡翠畫廊（Halcyon Gallery）的文化大使和網紅。警方近日對外公布案件信息，向民眾徵集線索。

上月7日下午5時11分，一名男性蒙面賊人從二樓窗戶潛入Shafira的5層高豪宅，當時Shafira不在家，屋內有約8名家庭成員及傭人在。賊人在房內翻找了5分鐘，然後順着樓梯到一樓，在保險箱及梳妝台順走了不少價值不菲的物品，然後於5時30分從二樓窗戶原路離去。他在短短的19分鐘內，盜走逾千萬英鎊珍寶，包括一枚格拉夫10.73克拉鑽戒、兩枚戴比爾斯蝴蝶鑽戒、一枚愛馬仕3.03克拉鑽戒、刻有「Shafira」名字的高訂手鐲等。除了珠寶鑽石外，賊人還偷走一個價值約15萬英鎊（約146萬港元）的限量版愛馬仕鱷魚皮凱莉包，以及1.5萬英鎊（約14.6萬港元）現金。

初步相信賊人是一名年約20或30多歲的白人男性，身穿深色連帽衫和工裝褲，頭戴灰色棒球帽。他犯案時攜帶武器，像是一個小型噴火器或有毒噴霧罐，每次聽到屋內有人發出聲響，他都會警覺地伸手拿武器。Shafira和丈夫目前提供高達150萬英鎊（約1,461萬港元）懸紅，其中50萬英鎊（約487萬港元）獎勵提供導致疑犯被捕及定罪線索的人，另外100萬英鎊（約974萬港元）作為找回被盜物品的回報。