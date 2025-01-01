駕駛艙通話數據提取完畢　定位器成空難調查重點

南韓國土交通部周三（2025年1月1日）公布，濟州航空失事波音737-800型客機的駕駛艙通話紀錄儀數據已提取完畢，正在還原成聲音狀態，之後再進行分析。

涉事客機周日（2024年12月29日）降落南韓務安機場時，疑因遭遇鳥擊和無法放下起落架，用機腹着陸時衝出跑道並撞向跑道盡頭的圍牆爆炸。當局同日在現場尋回俗稱「黑盒」的飛行數據紀錄儀和駕駛艙通話紀錄儀，飛行數據紀錄儀有外部損壞，駕駛艙通話紀錄儀狀態相對完好，可能需要更多時間提取飛行數據紀錄儀數據。

國土交通部指，飛行數據紀錄儀的連接器丟失，需要先進技術重新連接，正研究如何提取數據。

另外，美國全國運輸安全委員會（NTSB）增派2名專家到空難現場協助調查，以確保徹底調查事故。目前參與實地調查的美方人員增至10人，包括NTSB、美國聯邦航空局（FAA）和波音公司人員。韓媒指，調查人員的初步重點落在協助飛機降落的導航系統、即定位器，定位器是機場內的重要設施，它向飛機發送無線電波以助它們安全降落在跑道上，它被指是導致今次空難嚴重傷亡的因素之一。