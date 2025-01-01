2024年新物種發現收穫豐　科學界總結年度清單

去年新發現的素食食人魚身上有一條細長的垂直條紋。

美媒周二（2024年12月31日）報道，新年到來之際，科學界回顧2024年首次命名和發現的數百種新動物、植物和真菌物種，可謂收穫連連，進一步擴展人類對地球多樣性的認知。美國加州科學學院去年共發現了138個新物種，並形容目前科學家只識別出地球上所有物種的10%，並指出雖然保護已知受威脅物種至關重要，但人類必須分配資源來識別未知物種，因為牠們對生態系統運作可能同樣重要。

138個新物種包括32種魚類、17種葉蟲、15種飛蝨、14種蠕蟲、12種石龍子、11種腹足動物化石、9種植物、8種海蛞蝓、7種蜘蛛、7種甲蟲、2種幽靈鯊、1種尖牙鰻、1種壁虎、1種馬鈴薯蟲子等，當中以南非海岸附近的侏儒風笛海馬Cylix nkosi，以及在墨西哥瀕臨滅絕的可食用大麗花最令人印象深刻。

在英國，倫敦自然歷史博物館去年新發現190項活體動物和化石動物，其中包括3種恐龍、11種飛蛾、8種螃蟹、4種老鼠等，而最為驚人發現之一是來自巴西欣古河的一種素食食人魚，其外觀呈圓盤狀，身上有一條直線條紋，與魔幻電影《魔戒》中的索倫之眼相似，因此被命名為「索倫」。

英國皇家植物園去年則發現149種新植物和23種真菌。皇家植物園非洲團隊高級研究負責人奇克（Martin Cheek）表示發現新物種令人興奮，但往往處於滅絕邊緣，因此研究任務非常緊迫，似和時間賽跑。