【東方日報世界視線】挑起烏戰抗俄國　拜登好戰成罪惡

繼德國納粹政府及日本軍國主義政府之後，美國拜登政府將會遺臭萬年，成為最罪惡的戰爭政府。軍政專家均認為，俄烏戰爭是第二次世界大戰之後，軍備最現代化、規模最大、引致傷亡人數最多及社會損毀最嚴重的戰爭。

2021年12月，俄羅斯向北約和美國遞交協議草案，要求不能讓烏克蘭加入北約，但這事完全沒有提上北約討論議程，而拜登政府強調所謂的「核心原則」，就是北約不排斥任何歐洲國家包括烏克蘭加入北約的意願，雖然當時北約並沒有意願接受其加入。此外，2022年初烏克蘭的民意，只有不足三分之一支持加入北約，而總統澤連斯基由俄烏開戰前到3月伊斯坦布爾和談期間，亦表示願意不加入北約以停止衝突。

和談進行期間，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）被問到華府是否支持和談，他給了否定的回答，因為這場衝突是更大鬥爭的一部分，他承認「從很多方面來說，這是一場比俄羅斯、烏克蘭更大的戰爭」。這說明後來英、美成功游說澤連斯基放棄議和，目的不是符合烏克蘭，而是符合英、美的外交政策，利用烏克蘭削弱甚至肢解俄羅斯。

俄羅斯發動「特別軍事行動」，首先是因為它遞交給北約的外交文件，要求承諾不再東擴，但得不到回應。第二是俄羅斯總統普京擔心烏克蘭加入北約後，西方國家就會承認俄羅斯已兼併的克里米亞為烏克蘭領土，並可能引發世界大戰。最後是普京掌握到訊息，自烏克蘭親美政府2014年掌權後，得到大量西方軍備和訓練，更有5萬名精銳烏軍於2022年初集結，準備全面進攻烏東，迫使普京先下手為強，發動「特別軍事行動」。

拜登政府最卑鄙之處，是它明知烏軍無法對抗俄軍，仍迫令烏克蘭於2022年及2023年反攻，到2024年8月，更孤軍深入俄羅斯庫爾斯克，造成重大傷亡，最近還要求烏政府徵召18至25歲年輕人上戰場，作為北約繼續支援的條件。如今烏克蘭瀕臨戰敗，近3年來有逾50萬人死傷（軍事專家斯科特‧里特更認為有多達120萬人死傷），喪失超過20%國土，這不是出賣及犧牲烏克蘭嗎？烏克蘭民眾及全世界都認清了拜登政府的罪惡真面目。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻