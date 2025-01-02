新奧爾良車撞人疑犯為退役陸軍　曾駐阿富汗

美國42歲男子賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar）周三（1日）在路易斯安那州新奧爾良市駕駛農夫車，蓄意衝撞迎新歲的人群，再與警方爆發槍戰。國防官員透露，他在美國出生，曾於2006至2015年在美國陸軍服役，曾派駐阿富汗。2015至2020年轉為陸軍預備役，2020年「光榮退伍」。

賈巴爾曾於2004年申請加入海軍，但從未服役或受訓，之後加入陸軍，2009年派駐阿富汗。2020年從陸軍預備役退伍，當時軍階是上士。

根據犯罪紀錄，賈巴爾賈於2002年涉及盜竊罪，2005年因無效駕照駕駛而被控。民事記錄顯示賈巴爾結過兩次婚，第一次婚姻於2012年結束。2020年，賈巴爾前妻申請臨時限制令，要求雙方不能故意或魯莽地對另一方或任何一方的孩子造成身體傷害。一個月後，離婚案被駁回，2021年提出新的離婚申請，翌年完成離婚。

賈巴爾於2020年曾上傳影片指自己出生於德州博蒙特，在軍隊服役10年後從事房地產工作。德州房地產委員會紀錄顯示，他的房地產許可證於2023年到期。