涉石像藏毒案　港男在澳洲被判入獄6年7個月

香港海關與澳洲邊防局及澳洲聯邦警察於去年6月進行聯合行動，檢獲4件空運貨物，涉及共約13.5公斤懷疑冰毒及約6公斤懷疑可卡因，案值1,230萬港元，澳洲執法人員同月25日在西澳省珀斯拘捕一名懷疑涉案的17歲香港男子。澳洲聯邦警察周四（2日）公布該名男子被判入獄6年7個月，服刑滿3年1個月才可申請假釋出獄。

案情指，去年6月初香港海關接獲澳洲執法機構通知，截獲一件由香港寄往澳洲的空運貨物，報稱為石像擺設，但內藏6公斤可卡因。香港海關跟進調查，鎖定3件準備由香港寄往澳洲、報稱為石像擺設及風水擺設等貨物，檢獲大批冰毒。香港海關當時在尖沙咀一帶拘捕一名涉案27歲本地男子，起訴他3項販運藥物罪名。

同一時間，澳洲警方在珀斯拘捕一名17歲香港男子，在他的住所檢獲850克冰毒，以及用於毒品分發的秤和夾封袋，相信販毒集團安排他在澳洲接收貨物及處理毒品。澳洲聯邦警察指，他被控一項試圖進口商業數量的邊境管制毒品罪、一項販運可銷售數量的受管制藥物，於去年11月7日認罪，同年12月11日被判入獄。