10美企涉售武　華列入不可靠實體清單

中國大陸不滿美國對台售武，大陸商務部周四（2日）決定，將10間美國企業列入不可靠實體清單，相關措施自公布日起實施。另根據大陸出口管制法和兩用物項出口管制條例等規定，該部門同時將通用動力公司等28間美國實體，列入出口管制管控名單。

大陸商務部周四連發兩份公告，強調為維護國家主權、安全和發展利益，決定將參與對台灣地區軍售的10間美國企業列入不可靠實體清單。相關限制措施包括禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，禁止在中國境內新增投資；禁止上述企業高階主管入境；不批准並取消高階主管在中國境內工作許可、停留或居留資格。

涉及的美國企業包括洛歇馬丁導彈與火控公司、洛歇馬丁航空公司、洛歇馬丁導彈系統整合實驗室、洛歇馬丁先進技術實驗室、洛歇馬丁創投公司、標槍合資公司、雷神導彈系統公司、通用動力軍械與戰術系統公司、通用動力信息技術公司、通用動力任務系統公司。前述被列入不可靠實體清單的美企，同時被列入出口管制管控名單。

大陸商務部另宣布，決定將L3哈里斯公司、英特磊公司、波音防務、空間與安全集團和洛歇馬丁公司等28間美國實體列入出口管制管控名單。相關措施包括禁止大陸企業向上述實體公司出口兩用物項，正在進行的相關出口活動也需立即停止；特殊情況下確需出口的，出口業者應向商務部提出申請。