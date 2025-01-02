多地放煙花5死　柏林爆衝突拉400人

為了迎接2025年，德國多地民眾由除夕開始燃放煙花，釀成至少5人死亡、數十人受傷，同時有建築物受損。在首都柏林，多人向在場執法人員及消防員投擲煙花，導致一名警員重傷。內政部長費澤爾強調，將以最嚴厲方式起訴及懲罰所有作惡人士。

每逢新年，德國人往往會在公眾地方燃放威力較為強大煙花慶祝。柏林市政府表示，至少30多名警員及消防員在除夕至元旦與大批民眾發生衝突，期間曾被投擲煙花，已拘捕約400人，同時從全國多地調派數百名執法人員到場，防止再有暴力事件發生。

柏林警方補充，多人當時投擲非法煙花，導致一名警員重傷，正留院接受手術。數據顯示，柏林消防部門在除夕至元旦部署約1,500名人員隨時候命，一共接獲1,892宗與燃放煙花有關事件，與去年相比增加294宗，期間發生至少13宗遇襲事件。

在另一大城市慕尼黑，當地消防部門透露煙花導致市內某建築物陽台起火，火勢隨後向上層單位蔓延。此外，多人在燃放煙花時受傷，包括多名兒童，其中一名兩歲及11歲男童身體多處被燒傷，另一名14歲男童更被炸去部分手部。

面對多名警方及消防人員無故遇襲，費澤爾譴責有關行為，同時祝願傷者能夠早日康復。她提到單單在柏林已有多人涉案，表明在多地部署警察部隊並持續鎮壓，屬打擊濫用暴力及製造混亂人士正確手段。