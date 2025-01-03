公調處人員入總統官邸試圖拘捕尹錫悅　與警衞處對峙

南韓高級公職人員犯罪調查處人員於周五（1月3日）清晨出發，前往首爾龍山總統官邸，執行針對總統尹錫悅的逮捕令。公調處人員已進入總統官邸，嘗試拘捕尹錫悅，目。前與總統警衞室人員對峙。

公調處人員於當地上午6時14分從果川政府大樓出發，上午7時21分抵達總統官邸外。公調處檢察部緊急戒嚴工作隊隊長李大煥和調查小組下車等待，並在上午8時02分進入總統官邸。公調處隨即宣布，開始執行針對尹錫悅的逮捕令。

官邸外有大批尹錫悅的支持者示威，他們揮舞南韓和美國國旗，約2,700名警員在場築成人鏈防範衝突。

尹錫悅上月3日頒布緊急戒嚴令，派兵封鎖國會，下令逮捕多名議員及朝野政要，因涉嫌內亂、濫用職權、妨礙行使權利等罪名受查。公調處於上月18日、25日及29日三度傳召尹錫悅到案，以作為涉嫌內亂頭目、濫用職權、妨礙權利行使嫌疑人身份接受調查，不過尹錫悅均沒有在指定時間現身果川政府綜合大樓公調處辦公室。公調處上月30日凌晨向首爾西部地方法院申請對尹錫悅發出逮捕令，法院翌日以涉嫌內亂罪批准逮捕尹錫悅，並對總統辦公室發出搜查令，是該國憲政史上首次對現任總統發拘捕令。公調處表示，逮捕令有效期至本月6日，尹錫悅一旦被捕，將被扣押在首爾拘留中心。