2025迎Beta新世代　代表未來發展篇章

2010年至2024年出生的嬰兒被稱為「Alpha世代」，2025年至2039年出生的嬰兒則將被稱為「Beta世代」。澳美媒周三（1日）報道，洲人口學家麥克林德爾（Mark McCrindle）領導的研究小組最近發表論文指，Beta世代將代表世界未來不斷發展的關鍵篇章。

麥克林德爾表示，Beta世代將面對科技飽和的世界，可能是首個將自動駕駛、穿戴式科技、虛擬實境等人工智能科技完全融入日常生活的世代。他們將比以往任何世代更具全球意識，成長過程將強調創新重要性，旨在解決身處時代的緊迫挑戰，包括氣候變化將在其成長過程變成可怕現實，以及將在有生之年見證全球人口重大變化等世界的多項重大社會挑戰。

相比千禧世代的父母傾向把科技作為教育與娛樂工具，因此扶養出有「ipad小孩」之稱的Alpha世代，麥克林德爾預測，扶養Beta世代孩子長大的Z世代父母從小就更意識到科技帶來的威脅，將為子女設下限制使用電子設備的時間，或延遲讓他們接觸科技產品。更重視平等、生態意識與適應力的Z世代父母，也將深深影響Beta世代的價值觀。