外航空難接二連三　內地全面排查治理隱患

阿塞拜疆航空與南韓濟州航空近來先後發生嚴重空難，引發各界對於民航安全的關注。中國民航局安全總監舒明江周五（3日）表示，當局一直按照中國民航法律法規及國際民航有關要求，對航班運行開展安全風險評估和風險排查，及時對航空公司可能受影響的航班發出安全風險提示，並調整航線航路計劃，確保安全運行。當局已強化鳥擊風險防範的針對性和有效性，並加強應急演練，進一步提升應急處置效率。

舒明江在例行新聞發布會上透露，在上述空難發生後，民航局立即召開專題會議，通報有關事故情況，密切關注事故調查進展和原因分析，切實增強憂患意識，全面排查治理隱患，深入管控安全風險。他提到，當局督促各機場準確研判冬季鳥類活動遷徙的規律，加強機場及周邊區域的驅鳥作業，增強鳥害防治工作的針對性，強化科技手段應用，提升鳥擊防範的精準性，加強鳥擊殘留物的鑑定，積累工作經驗。針對不同機場的實際情況和鳥種的活動特點，當局制定不同防範措施，提升鳥防工作效率。

今年春運即將開啟，民航局將盡快啟動行業春運安全督導檢查，重點督查各生產經營單位冬季安全運行組織的實施、隱患排查治理、應急處置工作等情況，切實將安全生產責任傳遞到具體的崗位和人員，突出安全工作的重點，提升安全運行保障能力，確保冬季生產運行安全、平穩和順暢。