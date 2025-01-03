馬國社交平台新制上路　WeChat和TikTok獲准營運

馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）周三（1日）正式啟動該國的社交平台營運執照制度，目的是遏制詐騙、網絡賭博、欺凌、性犯罪等有害內容。該委員會稱，目前只有WeChat（微信）母公司騰訊和TikTok（抖音）母公司字節跳動獲得內容應用服務供應商類別執照。

MCMC去年7月宣布，為打擊網絡欺凌和虛假資訊，所有在馬來西亞擁有800萬以上註冊用戶的社交平台和互聯網資訊服務平台，需在去年8月1日至12月31日向政府申請應用營運執照，否則本月1日起不得在該國繼續營運，當局還將對違規平台採取適當法律行動。

當地媒體周三報道，MCMC宣布已有4家主要社交平台公司申請上述執照，包括騰訊、字節跳動、Telegram和Meta（Facebook、Instagram和WhatsApp母公司）。Telegram的申請進入最後階段，Meta亦已啟動申請執照的程序，社交平台X和Google旗下影片網站YouTube則未提交申請。MCMC最新公告並未提到，將對未申請許可證的公司採取甚麼具體行動。