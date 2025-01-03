以軍空襲加薩釀68死　擊殺警察總長

以色列國防軍周四（2日）對加薩地帶發動多場空襲，合共68人死亡，是近期單日最高死亡數字。在行動中，以軍擊殺了加薩警察總長薩拉赫（Mahmoud Salah），他當時在馬瓦西地區（Al-Mawasi）視察難民營。

加薩內政部稱，薩拉赫、其副手沙赫萬（Hussam Shahwan）和9名流離失所者在以軍空襲中死亡，指摘以色列透過暗殺警察總長散播混亂，加深人民苦難。以軍則稱，根據情報打擊南部汗尤尼斯（Khan Yunis）以西的馬瓦西，殲滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩南部安全部隊的首領沙赫萬，但未提及薩拉赫之死。

以軍曾指定馬瓦西為人道主義區域，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA）主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）周四稱，新年伊始的襲擊提醒外界，加薩已無人道主義區，更遑論安全區，一日未停火都會帶來更多悲劇。

以軍還空襲了位於汗尤尼斯的加薩內政部，北部賈巴利亞、沙提、中部馬加齊等多個難民營及加薩城，強調目標是哈馬斯激進分子，行動遵守國際法，採取可行措施減少傷害平民。武裝組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」稱同日向以色列南部基布茲霍利特發射火箭彈，以軍則稱成功攔截一件來襲武器。