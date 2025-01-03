Siri被指偷聽用戶對話　蘋果擬付9500萬美元和解

美國蘋果公司於2019年被消費者提起集體訴訟，指控蘋果的人工智能語音助理Siri偷聽用戶對話，把對話內容透露給廣告商等第三方，侵犯用戶私隱。蘋果周二（2024年12月31日）向加州奧克蘭市聯邦法院提交初步和解協議，同意支付9,500萬美元（7.4億港元）和解費。

這宗集體訴訟涵蓋個案橫跨2014年9月17日至2024年12月31日間，其中兩名原告表示，他們在日常對話中提到某品牌波鞋和餐廳後，就開始收到廣告。亦有原告聲稱，他私下與醫生討論某品牌手術療法，其後收到該療法的廣告。訴訟指出，即使人們沒有用觸發詞激活Siri，錄音功能也會自動啟動。

如果和解協議獲得批准，從2014年9月17日到去年底，擁有iPhone和其他蘋果設備的數千萬消費者可以提出索賠，每人最多可為5台有Siri功能的設備提出申索，每台設備最多可獲20美元（約156港元）賠償，賠償金額可能會根據索賠數量減少或增加。根據法庭文件估計，只有3%至5%的合格消費者會提出索賠。