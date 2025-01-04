【東方日報世界視線】特朗普遏中新招　擬翻版廣場協議

美國候任總統特朗普將於1月20日上台，他想要達到「美國優先」，就要提升美國的實質工業生產力，以增加就業、消費及改善經濟民生，這樣做也自然可以增加出口，並且削減美國的外貿赤字。然而，想要達到以上目的，美國就不能維持強勢美元，因為若美元處於強勢，只會增加進口外國相對便宜的貨品；即使國內生產的商品增加了，亦難以增加出口，也就不能改善貿易逆差。

不過，特朗普就是堅持要美元保持國際儲備及貿易貨幣的霸權，更聲稱必要時會對以美元以外貨幣作貿易的國家之商品，加徵關稅，藉外國依賴美國這個碩大的消費市場作威脅。

另一個嚴重影響未來世界經濟發展的，是特朗普除了有意對中國商品加徵關稅，還威脅對加拿大、墨西哥，甚至歐盟成員國加徵關稅。他的如意算盤，是透過加徵關稅，用作資助本地生產的發展並提升競爭力，無形中是一種生產及出口補貼。

問題是，當仍然未能以國內工業生產作代替，便對外國商品加徵關稅，所產生的即時效果，就是令入口商品價格上升並增加消費者的負擔，也即先製造了通脹。美國聯儲局去年9月啟動減息周期，其中一個目的就是遏止通脹，若新政府推行加徵關稅，無形中與減息的目的相矛盾。

有政治經濟分析家估計，特朗普威脅加徵關稅其實是一種陰招，可能是1985年《廣場協議》的翻版，當時針對的是對美國有巨大貿易順差的日本，如今照辦煮碗，針對的對象以中國為主，歐盟、加拿大、墨西哥為副，都是對美國有貿易順差的國家，迫使其貨幣兌美元要逐步升值，以改善美國出口。更重要的是，這些國家要效法當年的日本，將外貿盈餘轉到美國本土投資，並要分享新生產科技，也只有這樣才會對美國有利，以改善美國目前工業生產衰敗的情況。

相信特朗普最近聲言「中美合作可以解決世界上所有問題」的玄機，就是只要中國讓人民幣逐步升值，並且投資美國，美國就可以再次偉大；然而中國可能就要步日本後塵，走上失落之路。中國如果不想妥協，就要考慮聯同金磚體系，打造出一個美元以外的貨幣交易體系，以對抗及終結美元霸權，而這將是中美經濟及貿易的激戰。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻