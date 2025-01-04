濟州航空空難哀悼期間　同系企業辦尾禡抽獎捱批

南韓濟州航空7C2216航班空難造成179死，僅2人生還，政府宣布全國哀悼7天至周六（4日），期間很多娛樂活動已取消。但濟州航空母公司愛敬集團旗下另一間子公司，卻傳出日前在酒店舉行尾禡抽獎活動，現場畫面流出後引來炮轟。

據韓媒報道，愛敬集團控股公司AK Holdings透露在上月31日下午，即空難發生兩天後約30至40名諾富特酒店員工，在京畿道水原市八達區的4星級酒店水原諾富特大使酒店2樓宴會廳舉行年末活動。諾富特酒店由愛敬集團子公司AK Plaza委託法國雅高酒店集團經營，實際上屬AK Plaza所有。今次活動以每3個月一次的季度會議形式舉行，包括介紹新進員工、獎勵優秀員工、生日活動、抽獎、切蛋糕等。

現場流出畫面顯示，經理親自主持抽獎，台下員工非常興奮。總經理在活動最後提及南韓政局和空難，稱感到抱歉，但仍決定發放績效獎金，全場員工紛紛鼓掌歡呼。AK Holdings回應批評時解釋，酒店業慣例是在年末將住宿券等分發給員工，因沒法讓人人有獎才用上抽獎形式。該公司又稱，空難後愛敬集團已下達指示取消所有活動，但酒店人事、教育與行政業務均委外負責，承認未能善加管控有疏忽，將加強教育所有員工。