特朗普要求暫緩TikTok禁令　司法部促最高法院駁回

美國總統當選人特朗普日前入稟聯邦最高法院，要求暫緩執行強制中國字節跳動公司出售短片平台TikTok在美業務、否則禁止該平台在美營運的法律。司法部周五（3日）提交文件，敦促最高法院駁回要求。禁令將於本月19日生效，最高法院下周五（10日）聽取雙方理據。

特朗普的律師上月27日入稟時主張，特朗普本月20日就職後，政府有機會循政治途徑，解決TikTok案中爭議問題。TikTok周五要求最高法院根據憲法第一修正案，以保障言論自由阻止針對TikTok的禁令，理由是國會並未尋求禁用Shein或Temu等中國應用程式，強烈反映國會針對TikTok平台內容而非其數據。

司法部周五提交文件，指暫緩禁令生效需要字節跳動證明其可能勝訴，但它未做到這一點，反而無人會對司法部主張中國「試圖通過收集美國人敏感資料和秘密從事惡意影響行動來損害美國利益」的說法提出異議。禁令生效後，美國境內應用程式商店將禁止用戶下載TikTok及其更新版本，現有用戶可以繼續使用。