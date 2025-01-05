警衞處阻拘捕尹錫悅　代總統應下令解除戒備

南韓首爾西部地方法院頒發針對總統尹錫悅的逮捕令期限將於周一（6日）屆滿，高級公職人員犯罪調查處上周五（3日）曾進入總統官邸試圖執行逮捕令，惟在總統警衞處阻撓下，雙方對峙近6小時，公調處暫停行動撤退。英媒上周六（4日）分析為何檢調持有逮捕令，仍難以拘留尹錫悅。

文章指出，即便尹錫悅遭彈劾暫停了總統職權，但他仍有權獲維安保護，而負責維安的總統警衞處人員在上周五扮演重要角色。總統警衞處人員可能是出於對尹錫悅的忠誠，或是對他們的司法及憲法角色有誤解，才會阻撓檢調。尹錫悅已停職，總統警衞處應該聽從代理總統的指示，他們可能是未接獲代理總統崔相穆解除戒備的指示，又或者拒絕聽從指示。比起忠於職責，部分專家深信總統安保人員對尹錫悅展現無條件忠誠，尤其是總統警衞處處長朴鐘俊是尹錫悅於2024年9月指派任命的，此前則由前防長金龍顯擔任，金龍顯被指是建議尹錫悅戒嚴的人。

南韓問題專家李朱民認為，尹錫悅很可能培養了強硬派忠誠人士，為這種可能結果做準備。對於檢調與總統警衞處陷入的對峙僵局，最簡單解決方法是崔相穆命令總統警衞處暫時解除戒備，若崔相穆不願下令，可能會成為被國會彈劾的理由。

外界預料，南韓檢調可能會在周一前帶更多警力重返總統官邸強硬執法，惟總統警衞處同樣全副武裝，檢調可能會盡量避免事態升級。