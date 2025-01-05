反擊逮捕令　尹錫悅檢舉公調處處長等150人

南韓高級公職人員犯罪調查處上周五（3日）進入總統官邸執行針對總統尹錫悅的逮捕令不果，在逮捕令限期周一（6日）屆滿。尹錫悅的代表律師周日（5日）宣布，周一將以妨礙特殊公務執行、侵入特殊建築物、違反《軍事基地及軍事設施保護法》，向首爾中央地方檢察廳舉報高級公職人員犯罪調查處處長吳東運等150人。

尹錫悅律師團表示，除了吳東運，檢舉對象包括上周五帶隊執行逮捕令的公調處檢察部緊急戒嚴工作隊隊長李大煥及3名檢察官、代理廳長職務的國家警察廳副廳長李昊榮、代理防長職務的副防長金善鎬、首爾警察廳生活安全次長崔賢錫、龍山警察署長胡旭鎮等人。尹錫悅一方指控公調處處長及公調處檢察官、調查官在不具備對警方調查指揮權下，於上周五指揮警方執行對總統的逮捕令。律師強調，公調處對內亂罪沒有調查權，並向沒有管轄權的首爾西部地方法院申請逮捕令，簽發的法官也在沒有任何法律依據下，排除《刑事訴訟法》第110條及第111條的適用，因此逮捕令是違憲的。

律師團續指，總統警衞處長根據《警衞法》第15條要求警方和國防部派遣必要公務員或人力，但李昊榮和金善浩拒絕請求，構成玩忽職守及濫用職權妨礙權利行使罪。首爾警察廳和龍山警察署阻止總統警衞處人員進入總統官邸構成濫用職權、妨礙行使權利罪。尹錫悅一方將舉報李昊榮、金善鎬、首爾警察廳和龍山警察署的所有相關人士，是積極共謀執行公調處違法逮捕令的共犯。