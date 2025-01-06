東部受冬季風暴吹襲　5州進入緊急狀態

美國東部受冬季風暴吹襲，可能為部分地區帶來超過10年來最強降雪和破紀錄低溫，多個州份合共有逾6,000萬人處於警戒之下。目前已增至5個州進入緊急狀態，包括肯塔基州、維珍尼亞州、西維珍尼亞州、阿肯色州和密蘇里州。

肯塔基州州長宣布，周一（6日）所有政府大樓都會關閉，以確保安全。密蘇里州的堪薩斯城預料將有高達350毫米的降雪，並有時速70公里以上的強風。在首都華盛頓，預料亦會有雨雪天氣，降水量將超過220毫米。氣象部門又預料，多處路面都會嚴重結冰，可能會引致危險，強烈不建議民眾在這段時間出行。

冬季風暴導致鐵路和航空服務受阻。至少1,493班機取消，逾2.5萬班航班延誤，堪薩斯城機場和聖路易斯市機場受影響嚴重。鐵路公司預計周日有20多班列車取消。

國會將於當地周一下午開會，確認總統當選人特朗普勝出去年11月的大選，眾議院議長約翰遜周日（5日）表示，會如期舉行會議，不會受天氣惡劣影響，期望所有議員出席。

氣象人員指，極端天氣由極地漩渦造成，預計會在未來幾天向東移動，帶來雪、冰和攝氏零度以下溫度的混合氣流。