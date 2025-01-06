華黑客入侵美電訊商比所知多　圖阻美介入台海衝突

美媒《華爾街日報》上周六（4日）引述消息報道，中國黑客入侵的美國電訊公司數量比之前所知更多，包括思科系統（Cisco Systems）、流明科技（Lumen Technologies）、T-Mobile等，也涉及一些較小型企業。中國或已掌握一旦爆發台海衝突時，癱瘓美國基礎建設、擾亂美軍調度指揮的能力。

知情人士透露，中國黑客除了深度入侵美國電訊服務供應商AT&T和Verizon外，亦利用安全供應商未修復漏洞的網絡設備，入侵思科系統的大型網絡路由器。其他受影響的美國電訊公司還包括特許通訊（Charter Communications）、聯合通訊（Consolidated Communications）、Windstream等。AT&T和Verizon表示已修補漏洞，解決了黑客入侵問題。T-Mobile回應則指，已阻止近期入侵其系統的企圖，並保護敏感客戶訊息不被存取。

報道指出，中國已具備真正與美國打網絡戰的能力，這些網軍黑客在關鍵時刻，或可關閉甚至癱瘓美國的交通、電力、供水設施，擾亂美國西岸與太平洋的美軍補給線，在解放軍攻台時沒法及時調度援助。美國一些國會議員已放棄打電話、傳短訊，改為使用Signal等加密通訊軟件。