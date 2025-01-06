波音事故頻生　濟州航空空難近期最慘烈

美國波音公司旗下飛機近年事故頻生，近期最引人關注的是上月29日在南韓務安機場着陸時衝出跑道撞牆爆炸的濟州航空客機，航班由波音737-800型客機執飛。以下是近半年涉及波音的安全事故：

【2024年】

●7月8日：美國聯邦航空局（FAA）公布因波音737飛機出現乘客服務組件製氧器移位問題，乘客氧氣面罩可能在緊急情況下失靈，已要求檢查2,600架波音737飛機，機型包括737 MAX和737 NG。同日，聯合航空執飛UA1001號航班的波音757-200型客機在加州洛杉磯機場起飛後，其中一個起落架輪胎飛脫，最終安全降落目的地科羅拉多州丹佛機場。

●8月12日：新加坡航空執飛SQ638航班的波音787-10型夢幻客機降落日本東京成田機場時，客機左側引擎冒煙。

●8月19日：因應南美航空一架波音客機在飛行期間劇烈晃動及急墜，FAA下令檢查數百架波音787的駕駛艙座椅。同日，波音在一架波音777X客機發現結構裂痕，決定暫停對4架同型機的測試，更換部件並查明問題原因。

●9月9日：中國國際航空一架波音737-800型客機從遼寧省大連市起飛，前往北京市途中發生故障，需折返大連，涉事航班編號CA8903。

●9月26日：美國全國運輸安全委員會（NTSB）發出緊急安全建議，指FAA和波音公司處理部分737 MAX系列和737 NG飛機的方向舵控制系統潛在故障問題。

●9月30日：NTSB警告，至少40間外國航空公司旗下現役波音737飛機方向舵控制系統，可能存在卡死安全風險。

●10月4日：中國國際航空公司執飛CA4579航班的波音787-9夢幻客機從杭州蕭山機場起飛，疑因機頭擋風玻璃有裂紋需中途折返。

●11月8日：澳洲航空QF520航班在悉尼起飛後，執飛的波音737-800型客機右側引擎故障傳出巨大聲響，緊急折返降落後，引擎火花引燃跑道旁邊的草地，機上174名乘客全部安全疏散。同日，FAA就波音737 MAX及NG型飛機方向舵可能因零件故障卡住的問題，向航空公司發出安全警告指示。

●11月25日：美國國際速遞公司DHL由波音737-400型貨機執飛的編號QY5690航班在立陶宛維爾紐斯機場降落前墜毀，機上1死3傷。

●11月30日：日本航空JAL647航班降落鹿兒島機場時爆胎，執飛的波音737客機一度冒出白煙，沒有釀成火災，機上150名乘客及機組人員安全。

●12月28日：荷蘭皇家航空KL1204航班在挪威奧斯陸起飛後，執飛的波音737-800型客機發生液壓故障，緊急降落桑德爾福德機場時衝出跑道滑入旁邊草坪，無人傷亡。

●12月29日：南韓濟州航空執飛7C2216航班的波音737-800型客機早上降落務安機場時遭遇鳥擊，復飛後在無放起落架的情況下以機腹着陸，衝出跑道撞牆爆炸，機上僅2人生還，其餘179人全部罹難。

●12月30日：南韓濟州航空編號7C101航班的波音737-800型飛機因起落架問題折返金浦國際機場，客機安全降落無人受傷。

【2025年】

●1月5日：阿提哈德航空執飛EY461航班的波音787-9夢幻客機在澳洲墨爾本機場跑道滑行起飛時，起落架輪胎起火需緊急煞停取消起飛，消防員向輪胎噴灑消防泡沫，機上所有人安全撤離。