卸任前訪韓　布林肯指俄擬向朝提供高端太空技術

美國拜登政府卸任在即，現任國務卿布林肯周一（6日）到訪南韓，與該國代理總統、副總理兼企劃財政部長崔相穆，以及外長趙兌烈會面。

崔相穆感謝美國一貫支持並信任韓美同盟和南韓民主體制深表感謝，布林肯訪韓反映韓美同盟關係堅定不移。南韓將基於韓美外交和國安部門的緊密溝通，以及韓美聯合防衞態勢切實應對北韓發起挑釁的可能性。布林肯就濟州航空空難致以哀悼和慰問，強調美國完全信任南韓民主體制的韌性，以及崔相穆的領導能力，美國對韓的協防承諾固如金湯，韓美同盟是維護朝鮮半島和印太地區和平穩定的主軸，其重要性和作用比以往任何時候都更加突出。

其後，布林肯與趙兌烈共進午餐及會談，會後共同見記者。布林肯指出，美方掌握可靠情報顯示俄羅斯有意向北韓傳授高端太空及衞星技術，俄羅斯總統普丁接近推翻堅持數十年的政策，認可北韓擁核。布林肯指出，上月底在俄羅斯庫爾斯克地區有上千名北韓軍人傷亡。他又稱南韓在國際社會向烏克蘭提供人道援助方面發揮重要作用，南韓、日本、澳洲、新西蘭深化與北約的合作對解決相關問題至關重要。趙兌烈則說，與布林肯深入討論朝核問題、朝俄合作等事宜，雙方強烈譴責北韓當天發射彈道導彈，同意會利用聯防態勢和延伸威懾力堅決應對任何形式的挑釁。