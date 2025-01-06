陸貨輪疑拖斷台海底通訊電纜　台請求南韓助查

台灣位於基隆港外海的海底通訊電纜上周五（3日）傳出遭喀麥隆籍貨輪拖斷，台媒指該船恐是中國大陸的權宜船，詳情有待釐清，目前航向南韓釜山。台灣海巡署已趕赴現場搜證，台方又請求南韓當局協助調查該船，擔憂這是大陸「灰色地帶作戰」，藉此試探各國底線，並測試資訊封鎖台灣。

涉事貨輪「順興39」疑在上周五上午拖斷中華電信的海底電纜，雖然台海巡署趕赴現場要求貨輪返回接受調查，但完成搜證後貨輪按照原航程前往釜山，未能扣押，事證將移送檢方偵辦，追究刑責和賠償。中華電信回應指，第一時間啟動緊急備援應變機制，將改接至其餘國際海纜站，所有客戶服務於短時間內全數恢復正常，未影響到台灣通訊。

台灣官員指出，該船屬於在香港註冊的公司Jie Yang Trading Limited，該公司唯一登記的主管是大陸公民郭文傑（Guo Wenjie，音譯），認為事件非單純事故。台海巡署官員透露，由於無法盤問船長，已請求南韓當局在該船下一個停泊港口協助調查。台交通部航港局則指，如未來該貨輪再申報進港，將派港口國管制員登船，並通報採取必要措施。