新奧爾良恐襲施襲者　曾戴智能眼鏡拍片踩線

美國聯邦調查局（FBI）周日（5日）交代路易斯安那州新奧爾良市車撞人恐襲的調查進展，FBI追蹤到施襲者賈巴爾在行兇前數月曾在新奧爾良踩線，踩單車經過案發現場時使用智能眼鏡錄製影片。

賈巴爾於2023年6月22日至7月3日前往埃及開羅，並於同月10日飛往加拿大安大略省，13日返回美國。在施襲前幾個月，賈巴爾分別在2024年10月和11月至少兩次前往新奧爾良，並於同年10月30日起住在新奧爾良的出租屋。期間，他踩單車經過案發現場時使用Meta智能眼鏡錄製視頻。該款眼鏡看似普通眼鏡，但可以錄製視頻、拍照和直播。FBI表示，賈巴爾在施襲時也戴着Meta智能眼鏡，但他沒有直播行動。

FBI說，賈巴爾上月31日大除夕的下午2時半左右從德州到達路易斯安那州，本月1日元旦日凌晨1時53分把第一個簡易爆炸裝置放在案發現場附近的冷卻器中。凌晨5時左右，他在案發現場附近的出租屋起火，消防員入內發現爆炸裝置。他在屋內多處放置助燃劑，目的是燒毀整幢房子，隱藏他的犯罪證據。此外，賈巴爾於2024年11月在德州購買了犯案使用的槍支，這筆交易合法，售槍人並不知道賈巴爾有激進主義行為傾向。