平壤國際馬拉松賽復辦　外國人可報名

北韓體育省營運的體育網站「北韓體育」周一（6日）上傳平壤國際馬拉松賽報名公告，若比賽成事，將是北韓時隔6年再次辦賽。韓媒分析相信，北韓想借這場國際賽事賺取外匯。

平壤國際馬拉松賽又稱「萬景台獎國際馬拉松比賽」，始於1981年，紀念已故領袖金日成的生日太陽節。由於新冠疫情，北韓自2020年起未能辦賽。根據公告，比賽將於4月6日舉行，分為專業及業餘選手兩大組，依跑程再分為5公里、10公里、半馬及全馬。全馬賽事參賽者將從金日成體育場出發，經由凱旋街、友誼塔、平壤大劇場、萬景台學生少年宮等平壤多處景點返回出發點。

北韓似有意積極吸引外國人士報名參賽，將於本月20日前向多國發送邀請函，邀請每位國家男女專業選手各一名，並承擔來回機票和住宿費。有意參加業餘組賽事的東亞及東南亞地區人士需透過北韓國家觀光總局旗下旅行社報名，新加坡、中國內地及香港等地參賽者需透過總部設於北京的高麗旅行社報名。5公里和10公里賽程的報名費均為70美元（約546港元），半馬100美元（約780港元），全馬150美元（約1,170港元）。