華盛頓加強保安高度戒備　迎3場重大活動

美國元旦日相繼發生路易斯安那州新奧爾良市有汽車衝撞人群，以及拉斯維加斯特朗普酒店門外一輛Tesla Cybertruck爆炸後，首都華盛頓特區及周邊地區的執法和安全機構目前處於高度戒備狀態，並增派人員、加強安保措施，確保新年後將在首都接連舉行的3場大型活動安全。

用上聯邦最高保護級別的安保措施的重大全國活動，首先是國會周一（6日）聯席會議認證總統選舉結果，第二是周四（9日）在華盛頓國家大教堂舉行的已故總統卡特國葬，最後一項活動是本月20日特朗普就職總統典禮。特勤局華盛頓外勤辦公室主任麥庫爾（Matt McCool）上周五（3日）在新聞發布會形容，在15天內舉辦3次國家特別安全活動是前所未有。特勤局未追蹤到與這些活動相關的任何可信或具體的威脅，但正從全國各地調來特工，已達到3年來的最高人員配備水平。

除了國會大廈周圍已加強設置障礙物和圍欄、使用無人機等安全措施，將保留到特朗普就職日。華盛頓特區國民警衞軍已批准額外支援請求，包括為總統選舉結果認證提供500名士兵，並為卡特國葬提供聯絡官；另外增派7,800名國民警衞軍陸空軍士兵協助特朗普就職禮安保的請求正等待處理。全國各地警局向華盛頓增調近4,000名警員，支援特朗普就職禮。

本月有3場計劃中的示威活動已獲得了所需許可，估計將有數萬名示威者來到華盛頓特區，其中包括特朗普就職當日的大型抗議活動。雖然沒有迹象表明會有類似2021年1月6日國會山莊暴動事件的大規模示威活動，但國會警察局處於高度戒備狀態。