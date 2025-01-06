女作家設法擺脫網癮　奪回時間主導權

社交媒體佔據人們日常愈來愈多時間，甚至不少人手機離手就會變得焦慮。新一年到來，擺脫手機網絡成癮的數碼極簡主義運動日益興起，希望最大降低數碼科技使用率，奪回人生主導權，英國作家兼藝術家雷威爾丁（Charlie Rewilding）就是其中一員。

雷威爾丁在30歲左右意識到她在Instagram和TikTok等應用程式上花太多時間，每天使用手機時長竟長達9小時，令她感到焦慮和憤怒，更確診自閉症和多動症，頓時意識到自己被網絡所制約。她開始反思自己與數碼技術的關係並試圖改變，初時嘗試放棄使用智能手機，改用老式翻蓋手機，減少注意力被分散。

雖然雷威爾丁擁有更多空間和時間關注當下，與伴侶和鄰居建立更緊密聯繫，卻因上述方式不便處理銀行業務等網上服務，在兩個月後失敗。換回智能手機後，她刪除手機內費時最多的應用程式，起初她會慣性拿起手機，意識到相關應用程式已被刪除才罷休，焦慮亦逐漸消散，迎來真正平靜及自愛生活，並把上網時間減少到平均每天兩小時，實現數碼極簡主義。

實現數碼極簡主義需採取一系列步驟，包括重新評估和減少自己對應用程式、手機和社交媒體網絡的依賴，至少30天不使用它們，並選擇性地重新連接到最需要使用的應用程式等，同時尋找其他有意義活動取代上網時間。