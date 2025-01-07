【東方日報世界視線】俄烏以敍續博弈　中俄伊朝共抗美

俄烏與以敍、美國與中俄如何較量下去，是全世界包括美國政府、媒體及公眾極為關心的問題。

美國「國際關係現實主義」大師米爾斯海默（John Mearsheimer），最近總結其判斷及理解，客觀形勢正如他所料，烏克蘭正在戰敗及國家崩潰的邊緣。他提出的證據很多，首先是一直以來俄羅斯有戰場上的制空權，炮火威力也跟烏克蘭有「5比1」到「8比1」的優勢，他更計算了去年全年俄烏交換士兵遺體的比例是1比8.5，故此他相信烏克蘭士兵死亡人數遠比俄羅斯高，接近不少專家估算烏方死亡人數已達60萬，俄軍只是其五分之一左右，因此他撻伐西方主流媒體一直在掩蓋烏軍傷亡慘重及瀕臨崩潰的現實。

米爾斯海默指，俄羅斯的軍事優勢是中國的經濟，加上北韓及伊朗軍事支持的成果，他甚至認為烏克蘭政府嚴重虛報北韓軍隊的戰鬥範圍及傷亡，是為了博取同情及支持。美國總統拜登的新保守主義團夥，其實是理解到至今無論軍事消耗還是經濟制裁俄國均未奏功，現實情況是俄國趨近勝利及烏克蘭瀕臨崩潰，但有人還認為只要澤連斯基政府及烏軍能堅持撐下去至制裁全面生效，俄政府還是解體有望。

至於以色列和敍利亞，以色列在西方支持下實行種族滅絕，西方道德已經破產，「全球大多數」（Global Majority）看破西方聲言推行民主自由的虛偽。這一年多以來，以色列的處境發生巨大改變，它在過往的戰爭中，一直強調及表現為可獨立應付周圍的敵國，但它在這一年戰爭中經濟收縮、人口減少、軍工生產不足，軍事上也曾受挫，愈來愈依賴美國的軍事和經濟援助。在之前兩次伊朗及也門叛軍青年運動的襲擊下，沒有美國全面援助，以色列難以獨力保衞國土及應付對外戰爭。

美國候任總統特朗普雖公開宣稱，若他上任後哈馬斯仍不釋放所有人質，他要對方付出重大代價。但其實拜登已為內塔尼亞胡政府做了所有要做的，故才被諷為「種族滅絕祖」（Genocide Joe），特氏根本無法做得更多。

最近沙姆解放組織領袖朱拉尼接受西方媒體訪問，指出敍利亞的能源網和武器是俄羅斯供應的，兩國文化政治關係緊密，並重申與俄羅斯共享戰略利益，另該國與伊朗也會探討排除宗教歧見下的合作。明顯地，他需要俄土伊的支持對抗以色列入侵，而中俄伊朝亦會繼續對抗美西方。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻