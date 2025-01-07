民望低迷　財長辭職成杜魯多下台導火線

加拿大總理杜魯多周一（6日）宣布辭任執政自由黨黨魁，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）分析認為，杜魯多過去一年多來施政出現重大失誤，加上去年12月時任副總理兼財政部長方慧蘭辭職，並狠批杜魯多未能應對美國總統當選人特朗普的關稅威脅。副手辭職令杜魯多失去黨友支持，迎來下台命運。

方慧蘭一直被視為杜魯多最重要、最忠誠的副手，但她在上月16日原定向加拿大國會提交秋季經濟報告前數小時辭職。該份報告估計政府財政赤字高達619億加元（約3,361億港元），比春季預算預測高出200億加元（約1,084億港元）。方慧蘭透露杜魯多向她提供內閣另一個職位，形同降職，她因此決定辭職。

方慧蘭在辭職信中提到與杜魯多對經濟政策意見分歧，她認為加拿大需保留財政儲備，為與美國之間的可能關稅戰做準備。杜魯多卻為爭取選舉支持，決定推出聯邦銷售稅免稅期和向大多數加拿大人發放250加元（約1,355港元）支票，方慧蘭憂慮會削弱公眾對政府處理關稅危機能力的信心。杜魯多原本希望由前加拿大央行和英倫銀行行長卡尼接任財政部長，卻遭拒絕。而在方慧蘭辭職後，其他主要政黨領袖紛紛要求杜魯多辭職。

自由黨去年10月下旬閉門舉行黨團會議，一眾黨友已敦促杜魯多辭職，以免損害該黨在下次選舉勝算。過去一年多來，自由黨在民調中以兩位數落後於保守黨，原因包括移民人數創歷史新高，房屋供應不足，使房屋危機惡化。自由黨原本獲新民主黨支持推進施政，但新民主黨去年9月決定退出並加入反對派，更計劃支持針對政府的不信任動議。