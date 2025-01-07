杜魯多執政超過9年　醜聞及施政爭議不斷

加拿大總理杜魯多是前總理皮耶‧杜魯多之子，他於2008年以36歲之齡當選國會議員，2013年成為自由黨黨魁，2015年帶領自由黨從第三大黨一躍成為執政黨，執政至今超過9年。但杜魯多任內不斷傳出醜聞和施政爭議，從曾經備受愛戴最終到黯然下台。

杜魯多屢次涉及個人爭議，他2016年接受富商阿迦汗提供豪華假期款待後未申報，道德專員翌年裁定他違反聯邦利益衝突法。杜魯多2019年亦被揭發2001年任職教師時，把臉化妝成黑色參加聚會，有種族歧視之嫌。杜魯多2020年委託慈善團體WE Charity執行資助受新冠疫情影響學生的計劃，We Charity其後被爆出曾邀請杜魯多的母親和弟弟演講並給予報酬，同時僱用時任財政部長莫諾的女兒。道德專員裁定杜魯多不違法，莫諾違反3項聯邦利益衝突法。

國內施政方面，杜魯多2019年被揭在魁北克建築公司SNC-Lavalin刑事案件上，向時任司法部長王州迪施壓要求翻案，因為擔心若SNC-Lavalin被定罪將導致工作大量流失，道德專員最終裁定杜魯多違反聯邦利益衝突法。杜魯多2021年8月宣布提前大選，趁應對疫情時較高支持度，希望帶領自由黨重奪國會過半議席，最終未能如願。2022年新冠疫情持續之際，司機不滿政府強制接種疫苗而示威，癱瘓首都渥太華和多個邊境口岸，杜魯多引用緊急狀態法禁止公眾集會和限制出國，是歷來首次實施該法，引起反對派不滿。

杜魯多任內與美國總統當選人特朗普和中國的關係也不佳。2017年，特朗普在首個總統任期踐行保守政策，向以回教徒為主國家頒布入境禁令。杜魯多隨即表明歡迎回教徒，批評特朗普做法，導致兩國關係惡化，雙方多次公開互相指摘。中國方面，加拿大2018年拘留過境的中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟，引起一系列外交風波，並導致加拿大放棄與中國自由貿易談判。孟晚舟最終在2021年獲釋。