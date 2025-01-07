女子患癌腫瘤擴散全身　切除8器官奇迹康復

英國傳媒周日（5日）報道，女子路易絲（Faye Louise）前年確診名為腹膜假黏液瘤的罕見癌症，癌細胞更擴散全身，必須切除身上多達8個器官才保住性命。她一度陷入絕望，甚至開始計劃其葬禮，但最終都能調整心態積極面對癌魔，如今不但已戰勝癌症，更成功重返熱愛的工作崗位。

39歲的路易絲前年春天開始持續腹痛幾個月，起初以為只是經痛，後來超聲波檢查發現患有卵巢有17厘米大的囊腫。原以為做手術切除囊腫即可了事，豈料醫生術後才發現她罹患罕見的腹膜假黏液瘤，這種生長緩慢的邊緣惡性腫瘤常見原發部位是闌尾和卵巢，一旦黏液瘤破裂或分泌，會導致腹腔充滿果凍般的膠狀物質，易被誤診為消化不良或腹水太多。

腫瘤最終破裂，癌細胞當時擴散到路易絲全身，她需要切除8個器官保命，包括脾髒、膽囊、闌尾、卵巢、子宮、輸卵管、肚臍、部分肝臟，以及連接胃和其他腹部器官的大網膜及小網膜，橫膈膜與骨盆也需另行治療。用時一年，路易絲目前已擺脫癌症，能夠重回機場擔任航班調度員，但每年11月需要覆診以防癌症復發。

路易絲受訪時坦言，她確實曾陷入絕望深淵，但現在更多時候積極生活，強調人生路上必須繼續前進，永不放棄。康復後，她更透過參加慈善賽跑等活動，熱心為英國癌症研究中心籌款，幫助其他癌症患者。