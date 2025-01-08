極右翼政客勒龐離世　終年96歲

現任法國國民陣線黨黨魁瑪琳勒龐（Marine Le Pen）的親信星期二（1月7日）透露，勒龐的父親勒龐（Jean-Marie Le Pen）已離世，終年96歲。家人的聲明稱，勒龐幾周前被送入一家療養院後，在法國加爾什去世。

勒龐於1972年10月5日建立國民陣線黨，全稱為保衞法蘭西統一國民陣線。他在2011年把黨魁之職交棒給女兒瑪琳勒龐。該黨在去年7月的議會選舉中贏得最多席位，是法國一股舉足輕重的政治力量。

作為一位充滿爭議的政治人物，勒龐集民粹主義、雄辯和魅力於一身，在長達40年的政治生涯中，他重塑法國政治版圖。無論是作為法國殖民戰爭中的士兵，還是作為國民陣線的創始人，或是5次參與法國總統選舉的候選人，老勒龐的一生都充滿鬥爭。

2002年的總統選舉，老勒龐出乎意料地晉級第二輪。法國幾乎所有政黨都呼籲支持者投票給尋求連任的保守派總統希拉克，絕大多數法國公民也意識到極右翼掌權將是一場巨大災難，因此踴躍投票，希拉克最終以創紀錄的82%支持率當選。

勒龐也長期批評歐盟，稱歐盟是一個剝奪國家權力的超國家項目。他的去世標誌法國政治史上一個重要篇章的結束。他的政治遺產無論是褒是貶，都將在法國乃至全球範圍內繼續被爭論和反思。