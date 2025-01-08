《查理周刊》恐襲10周年　馬克龍出席紀念活動

法國於周二（7日）紀念《查理周刊》恐怖襲擊事件10周年。法國總統馬克龍、前總統奧朗德、總理貝魯、巴黎市長伊達爾戈、內政部長勒塔約、司法部長達爾馬寧等出席當天中午舉行的紀念活動。

在《查理周刊》原巴黎總部所在地，馬克龍等人獻花圈並默哀。《查理周刊》巴黎總部2015年1月7日遭恐怖分子襲擊。12人在襲擊中死亡，另有11人受傷。10年前的事發地建築外觀仍保持原貌。遇難者銘牌上增加了菲斯基的名字，他曾擔任《查理周刊》網站負責人，在10年前的襲擊中身受重傷。菲斯基於去年10月去世，終年40歲。

紀念活動隨後在理查德·勒努瓦大街繼續進行，旨在紀念警察艾哈邁德·梅拉貝。十年前，梅拉貝為防止制造這起恐怖襲擊事件的庫阿希兄弟逃跑而被槍殺。最後，人們來到巴黎猶太食品超市門前悼念。2015年1月9日，該超市發生劫持人質事件，4名猶太人質死亡，7人受傷。整個紀念活動歷時約一小時，簡約而肅穆，沒有政要在現場發表講話。

歐盟委員會主席萊恩、德國總理紹爾茨等政要周二分別通過社交媒體表達對法國的支持，譴責恐怖主義和極端主義。