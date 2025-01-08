公調處最快今再執行逮捕尹錫悅　或出動特攻隊

南韓高級公職人員犯罪調查處周二（7日）宣布，法院再次簽發針對總統尹錫悅的逮捕令，強調將為第二次執行逮捕令做好充分準備，下一次嘗試或為最後機會。韓媒周三（8日）報道，公調處最快當日再執行逮捕令，可能出動直升機和特攻隊尋求成功拘捕尹錫悅，恐出現激烈的攻防戰，安全部隊準備應對衝突。

總統警衞處在尹錫悅位於首爾市中心的官邸設置了障礙物和鐵絲網，障礙物由日前用一輛大巴橫堵，增至動用7輛車疊加成3、4層的防線。陸軍首都防衞司令部的精銳部隊亦已部署，並在總統警衞處的指揮下行動。外界愈來愈擔心，如果對峙升級，雙方都配備了槍枝和裝甲車，可能會發生武裝衝突。當地一名政治內部人士警告，這種情況可能會給南韓留下長久的傷痕。

據報道，國家警察調查本部正考慮投入特攻隊等反恐部隊，參與人數將大幅增加，預計比第一次執行時投入的30名公調處人員和120名國家警察調查本部人員等共150人多出數倍。這次計劃將以妨礙特殊公務執行罪逮捕阻礙執行的總統警衞處人員，並可能動用特攻隊突破防線，甚至有議員呼籲考慮逮捕全部400名警衞人員。

逮捕令的有效期通常為7天，據指第二次逮捕令的有效期比第一次有所延長，但法院和公調處未有透露重新簽發逮捕令的執行期限。公調處解釋，他們決定保密這些資訊，是為了避免延長或加劇總統官邸的對峙情況。