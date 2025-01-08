美增列中國軍企清單查無人機系統風險　華批無理打壓

美國國防部周一（6日）將多間中國大型科技企業包括騰訊和寧德時代等，列入中國軍事企業清單。中國商務部新聞發言人周三（8日）回應指，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方將密切關注有關動向，並將採取一切必要措施堅決捍衞中國企業合法權益。

發言人批評，美方無視世貿組織規則和市場原則，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，無端指摘中國「軍民融合」戰略，並以此為由無理打壓華企，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，危害全球產業鏈供應鏈穩定。中方呼籲美方尊重事實和規則，立即停止錯誤做法，為華企提供公平、公正、非歧視性待遇。

發言人周二（7日）另回應美國商務部宣布對中國等國家無人機系統啟動訊息通信技術與服務國安風險調查，亦表明對此強烈不滿，堅決反對。發言人批評，美方在缺乏事實依據下，無端懷疑中國等國家無人機系統存在訊息安全風險，極不負責任，形容是赤裸裸地泛化國安概念、濫用國家力量打壓他國產業，將干擾全球產業鏈供應鏈穩定暢通，並損害包括美國用戶的消費者權益。中方敦促美方尊重客觀事實，立即停止錯誤做法。