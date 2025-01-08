洛杉磯山火蔓延疏散逾3萬人　冬季風暴吹向美南部

美國目前遭遇冬季風暴和山火夾擊，其中加州洛杉磯市周二（7日）發生山火，在猛烈風勢下失控蔓延，火場面積短短數小時內擴大至超過4.8平方公里。市政府宣布進入緊急狀態，下令超過30,000人疏散，暫未釀成傷亡。

洛杉磯代理市長兼市議會主席哈里斯—道森（Marqueece Harris-Dawson）強調，政府準備好撲滅山火，宣布緊急狀態將有助於騰出資源。洛杉磯消防局稱，超過1.3萬幢建築物和1萬間房屋受到威脅。洛杉磯縣參事霍瓦斯（Lindsey Horvath）指出，由於山火蔓延，部分學校亦安排學生撤離，當局正動用一切資源緊急控制火勢。預報員警告，強風會持續多天，風力可達時速160公里。加州州長紐瑟姆指出當地大量建築物已被摧毀，警告強烈陣風可能導致餘燼飄散，引發其他火災，呼籲公眾遵循撤離指示。

另一邊廂，連日吹襲美國東岸和中西部的的冬季風暴布萊爾正逐漸移向南方地區，預計周三（8日）晚起為德州、俄克拉荷馬州等地帶來10至15厘米厚冰雪，可能導致大規模停電和交通混亂，例如航班停飛或延誤。風暴期間氣溫將降至0℃以下，周末會略有回升。