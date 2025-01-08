尹錫悅律師斥逮捕令無效　國會再表決內亂特檢法未通過

南韓總統尹錫悅涉嫌濫用職權及內亂罪，首爾西部地方法院對此簽發逮捕令。尹錫悅的代理律師周三（8日）強調，如果調查機關起訴或申請拘押，尹錫悅將配合司法程序，但重申首爾西部地方法院逮捕令無效。國會再表決針對調查尹錫悅夫婦的特檢法，均未獲通過。

尹甲根等代理律師在首爾召開記者會，堅持不接受首爾西部地方法院簽發的逮捕令，理由是高級公職人員犯罪調查處由首爾中央地方法院管轄，但公調處目前向首爾西部地方法院提出請求，是不能接受。如果是首爾中央地方法院簽發逮捕令，尹錫悅方面將配合。對於憲法法院正審理的彈劾案，尹錫悅一方表明如有需要，他將不限次數地直接參與法庭辯論，但需要確保其人身安全。

另外，南韓國會周三召開全體會議，再次表決針對調查尹錫悅的《尹錫悅內亂普通特檢法》、調查總統夫人金建希的《金建希特檢法》法案，300名議員全部出席。法案在執政國民力量黨大部分議員反對下未能通過，最大在野黨共同民主黨議員集體離場抗議。國會上月曾通過有關法案，代理總統崔相穆之後行使總統權力否決，發還至國會重新審議。