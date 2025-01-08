王毅訪剛果凝聚共識　推動中非合作提質升級

中共中央政治局委員、外交部長王毅轉到剛果共和國訪問，周二（7日）在布拉柴維爾分別會見該國總統薩蘇和外長加科索。王毅在會後記者會上表示，此訪為與剛方就推動中非合作論壇合作提質升級凝聚共識，經過充分協商，雙方對落實北京峰會成果有三點基本考慮，包括聚焦落實中非現代化十大夥伴行動。

王毅在記者會上表示，中非合作論壇為促進非洲發展、改善非洲民生發揮了重要作用，已成中非團結合作的標識、南南合作的旗幟，也是引領國際對非合作的樣板。會談中雙方考慮到加強發展戰略對接和治國理政經驗交流，不斷豐富中非友好合作精神，同時明確優先方向和重點項目，落實好100%稅目產品零關稅，打造好陸海統籌的中非互聯互通網絡，推進好1,000個小而美惠民生項目，完善好中非投資貿易合作機制。中剛雙方已制定今後3年論壇發展的時間表和路線圖，今年將以召開論壇成果落實協調人部長級會議為重點。

會談中，王毅強調加強同非洲國家的團結合作是中國長期堅定的戰略選擇，無論國際風雲如何變幻，中國發展對非關係和開展對非合作的力度不會減弱、只會加強。薩蘇提到，今年是中非合作論壇北京峰會成果落實的開局之年，作為共同主席國，剛方將竭力落實好十大夥伴行動，推動中非合作取得更大發展。加科索則指，願繼續加強互利共贏的對華合作，將繼續堅定支持一中原則，支持中國實現國家統一，並就西藏地震向中國人民表示慰問。