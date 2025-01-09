【東方日報世界視線】印尼加入金磚　強化全球南方

金磚國家輪值主席國巴西周一宣布，印尼已成為金磚國家的正式成員。它同時透露，早在2023年於南非約翰內斯堡舉行的金磚峰會中，已原則上決定接受印尼的加入，只是當時印尼政府認為時機未成熟，主要是印尼於2024年舉行大選，等到新政府上台政局穩定，確立了新的執政方向，才決定是否加入會更理想。去年10月新總統普拉博沃上台，明顯繼續推動上一任維多多政府的經濟發展路線，加入金磚體系自然成為發展的重要一步。2025年年初正式加入，是正值美國拜登政府即將卸任，特朗普仍未上台，均無法大力干預的適當時機。

中國外交部表示，金磚國家是促進「全球南方」團結合作的重要平台，推動全球治理體系變革的重要力量，始終致力於維護多邊主義、捍衞公平正義、促進共同發展。金磚大家庭迎來新成員，順應「全球南方」群體性崛起的歷史大勢。印尼正式加入金磚，符合金磚國家和「全球南方」共同利益，相信將為金磚機制發展作出積極貢獻。

印尼的加入，明顯壯大了金磚體系的聲勢。印尼人口超過2.7億，是世界上人口第四多的國家，擁有豐富的自然資源，2023年國內生產總值（GDP）約1.37萬億美元，是東盟十國中最大的經濟體，其經濟表現，壯大了由東盟延伸至金磚的不受西方支配經濟圈發展，當然亦是在增強「全球南方」的力量。

由於印尼經濟發展潛力巨大，在東南亞的戰略地位重要，自然亦是美國政府想拉攏甚至控制的對象。美國對印尼最大的影響力在於軍事合作，印尼的武器大部分來自美國，印尼軍隊也接受美軍派員訓練，印尼政府或多或少會受制於美國的軍事影響。至於面對中美博弈，2022年還是國防部長的普拉博沃，就強調印尼會在中美的較量中保持中立。

不過，最近印尼外交部及國內的一些外交政策論壇，均有人認為特朗普上任後，若對中國或東盟入口美國貨品加徵關稅，都會對國際及印尼商貿產生不良影響，而東盟應對的方法，是進一步拆解相互之間的貿易壁壘，合作加強共同對外的供應鏈。同時對印尼造成衝擊的還有澳洲，澳洲工黨政府與中國改善關係之後，重新向中國大量出口水產及礦產資源，而兩者都是與印尼有競爭性的，這更令印尼要加強改善與中國的外交及商貿關係。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻