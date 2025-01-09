洛杉磯山火釀5死　10萬人撤離

美國加州洛杉磯山火持續擴大仍未受控，截至周三（8日）造成至少5人死亡，多人受傷包括救援人員，並摧毀過千幢建築物。政府下令超過10萬人撤離，預計今次大火將成為洛杉磯近百年來最嚴重山火。總統拜登視察災區並承諾會頒布聯邦緊急狀態，以調動資源救災。

火勢從三面夾擊洛杉磯，西面沿海太平洋帕利薩德區、北面赫爾斯特（Hurst）和東北面的伊頓（Eaton）分別燃起大火。在強風和乾燥天氣下，火場面積多達108平方公里，濃煙和灰燼籠罩整座城市。超過100間學校因火災風險關閉，150萬戶面臨停電。風勢導致直升機無法從高空灑水灌救，洛杉磯消防局呼籲休班及鄰州消防員提供協助。

拜登周三抵達聖莫妮卡消防局，與加州州長紐瑟姆聽取簡報，洛杉磯市消防局長克勞利（Kristin Crowley）強調當地絕對仍未脫離危險。紐瑟姆下令超過1,400名消防員撲火，並出動國民警衞軍協助。由於消防抽調水源撲火，政府已敦促居民限制用水。

重災區帕利薩德區是人口稠密富裕社區，在富豪和名人聚居的卡拉巴薩斯（Calabasas）和聖莫妮卡（Santa Monica），豪宅在火焰旋風中倒塌，游泳池被燻黑，跑車輪胎在高溫下融化，大量居民棄車逃生導致道路堵塞。

洛杉磯對上一次嚴重山火發生於2008年，當時薩爾（Sayre）大火燒毀超過600座建築物。1961年的貝萊爾（Bel Air）大火則燒毀近500間房屋，當時是近半世紀以來最嚴重山火。