內地幕前幕後多人赴泰失蹤　劇組對接疑為同一人

內地男演員王星早前被騙到泰國拍戲再被「賣豬仔」到緬甸詐騙園區後獲救，消息引起轟動。近日再傳出多人同樣被騙到泰國拍劇後失聯，據指他們也像王星一樣，獲一名為「顏十六」的劇組對接人安排到泰國。其中男演員何俊昊上周五（3日）赴泰拍劇失聯，對於朋友關心訊息都答非所問，而他證明自己安全的自拍照也是之前拍的。據指他曾當軍人，警惕性應更高，但大家目前擔心他成為「王星2.0」。

內媒周四（9日）報道，除何俊昊外，25歲男模特兒楊澤琪的家人周三（8日）亦在社交平台求助，稱楊上月20日在泰緬邊境失聯，與王星經歷極似。家人已報警，河北保定警方周三立案。楊的表姊表示，他上月8日在微信通告群看到劇組拍攝通告，報名後通過視像面試試戲，同月20日在北京乘坐飛機當日上午抵達曼谷素萬那普機場，並乘坐劇組車輛離開，其後定位在泰緬邊境。他翌日向朋友發訊求救，隨後失聯，至同月29日與母親視像通話報平安，但見其眼角有傷痕，狀態有異，隨後他的電話再次關機。

河南許昌賈女士周三也表示，其在浙江橫店影視城當燈光師的21歲兒子，上月被叫到泰國拍戲後失聯，據指負責劇組對接的跟王星事件一樣是叫顏十六的人。她同月25日突接到兒子以微信致電，叫母親別問他在哪裏，又稱自己一天工作12至14小時，之後哭了。賈女士之後前往東陽市公安局橫店派出所報警，該派出所工作人員周三稱正調查事件。有網民起底顏十六，指其真名叫顏某磊，2015年到橫店，開始時做過群演，之後當武術指導，亦拍過電影，後來出國投入詐騙行業。有指他目前不在國內，其行蹤不得而知。