丹麥外長稱格陵蘭可能獨立　不會變美國州份

美國候任總統特朗普稱不排除使用武力奪取格陵蘭島後，丹麥外交部長拉斯穆森周三（8日）表示，如果格陵蘭島居民願意，當地可能會獨立，但不會成為美國的一個州。

拉斯穆森說，丹麥完全承認格陵蘭有自己的野心，如果實現它將獨立，但不太可能成為美國的一個聯邦州。隨着俄羅斯和中國在北極地區的活動增加，美國對北極安全問題的擔憂加劇是合理，拉斯穆森不認為丹麥處於外交政策危機，願意與美國人對話，探討如何更加緊密地合作，以確保美國的野心得以實現。

正訪問法國的美國國務卿布林肯回應指，特朗普要控制格陵蘭島的言論顯然不是一個好主意，而且不會發生，不應浪費過多時間談論它。法國外長巴羅態度強硬，雖然不相信美國會入侵，但歐洲不會讓其他國家襲擊主權邊界。德國總理紹爾茨亦稱必定不能以武力改變邊界，這項原則適用於所有國家，不論是東方抑或西方。在與歐洲夥伴的討論中，歐洲對美國最近的言論感到不安，必須團結。

歐盟表示，現時談論的是一個未上任政府相當瘋狂的假設，各國主權必須作為原則問題得到尊重。歐盟委員會發言人皮尼奧指，共同防禦條款涵蓋格陵蘭時，但現時談論的確實是極為理論化的東西，不想詳細闡述。