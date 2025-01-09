南韓國會議長晤華大使　稱政局問題將早日解決

南韓國會議長禹元植周三（8日）在國會接見到訪的中國新任駐韓大使戴兵，就中韓關係發展等交換意見，戴兵稱將繼續保護和管理中國境內南韓獨立運動紀念設施，並相信南韓人民有智慧和能力妥善處理國內問題。南韓代總統、副總理兼企劃財政部長崔相穆同日與南韓中國商會人士舉行午餐會，呼籲中方相信南韓經濟韌性並積極投資。

崔相穆表示，雖然近期南韓政局不穩，但經濟體制在政府緊急應對體系基礎上穩健運行。政府持續營運經濟、金融部門間的協商機制，全力確保所有經濟主體照常開展經濟活動。他提到，今年是中韓自貿協定生效10周年，期待兩國經濟合作進一步加深，為讓華企信任南韓經濟並積極投資，政府今後也將針對外商投資企業制訂更多樣的支持措施。中方與會人士稱將繼續推進在韓項目，並呼籲南韓政府穩控經濟和金融系統，讓外商專注經營活動。

禹元植歡迎戴兵赴韓履新，表示在韓中將於今年和明年舉行亞太經合組織峰會之際，韓方願同中方密切合作，持續為發展兩國關係注入動力。禹元植提到，南韓正積極克服當前困難，堅信餘下問題也將早日解決；又就西藏定日縣日前發生強烈地震，向中方表示誠摯慰問。崔相穆和南韓外長趙兌烈同日亦分別向中方表達慰問。