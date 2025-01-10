【東方日報世界視線】能源危機加劇　歐現衝突紛亂

俄烏戰爭爆發後，2023年第四季的冬季能源高消耗威脅，使歐洲天然氣平均價衝上每兆瓦時逾50歐元的最高位，到2024年第一季後期回落至20多歐元，但自此又回升至如今的40多歐元。

影響這次氣價回升有兩大因素，一是踏入冬季後，中歐天氣非常陰冷，欠缺強氣流，使太陽能及風力發電量極低。二是烏克蘭與俄羅斯之間的天然氣過境協議，在2025年1月1日到期約滿，烏克蘭因戰爭不願續約，俄羅斯天然氣無法再通過烏國輸往歐洲。俄國於去年12月最後一星期已經關氣，歐洲天然氣供應減少，供暖及工業生產立即受到影響。

德國由2022年3月至今，電價批發價平均每兆瓦時為138歐元，是2016至2019年平均價的2.8倍，法國、意大利及荷蘭同期上升超過兩倍。由於歐盟成員國之間協議要互相支援及協調能源價格，德國自2023年至今，大量向其他成員國例如挪威要求供應油氣，導致挪威油氣價格飆升。德國亦向丹麥、法國等吸納電力，因而惹來不滿，特別是氣價及電價均受影響的瑞典，其能源部長公開批評德國政府關閉核電廠是愚蠢行為。

此外，斯洛伐克總理菲喬及匈牙利總理歐爾班，就嚴厲批評烏克蘭不讓俄氣過境，菲喬更以停止向烏國供電作報復。這一切都反映歐盟內部因能源短缺及價格飆升問題而出現爭議。

目前歐洲嚴冬剛開始，歐洲天然氣儲備只用了約兩成多，情況未算差，但到3月底時，可能只剩約三成，而烏克蘭中止俄氣過境，將令補給困難，天然氣大幅漲價無可避免，預料歐洲國家新一波通脹即將到來，兩年多以來一直減少的工業生產，特別是鋼鐵、汽車及化工，會進一步下挫。

更大的問題是，挪威等國一直承擔歐盟國家的能源供應，現已不勝負荷，挪威政府計劃削減對丹麥、德國的油氣供應，歐盟亦可能被迫放棄能源價格協調，要求各成員國自己為能源需求尋找出路，而歐洲國家之間一直合作協調的輸電政策，亦會受到打擊，這將進一步削弱歐盟的凝聚力。

未來歐洲政治預料有兩大趨勢，一是面對能源危機及漲價，民眾不堪負荷，更趨向支持反歐盟及反戰的政黨。二是歐洲的反戰聲音會更強，示威亦更頻繁，催逼美國及烏克蘭早日停戰議和。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻