洛杉磯山火增至7死18萬人撤離　損失料達1500億美元

美國加州洛杉磯山火仍然猛烈，截至當地周四（9日）增至7人死亡，官員估計死亡人數會持續上升。全州約有40萬戶停電，超過1萬幢房屋和建築物受損，經濟損失料高達1,500億美元（約1.17萬億港元），成為美國史上損失最慘重的山火。政府下令超過18萬人撤離，周四起部分地區實施宵禁。國家氣象局警告強烈季候風會再度增強，可能加劇火勢和導致死灰復燃。

截至周四傍晚，洛杉磯山火主要火場減少至5個，帕利塞茲大火燒毀約69.8平方公里土地是最嚴重，伊頓、赫斯特、日落大道火勢仍未受控，新增火場位於肯尼思（Kenneth），目前災場面積達3.2平方公里，洛杉磯消防局下令附近居民疏散。洛杉磯縣公共工程總監佩斯特雷拉稱，當地下水道、供水和供電設施嚴重受損。洛杉磯縣警方宣布，周四晚起在部分火場疏散區域實施宵禁，直指有人乘人之危。

總統拜登表明已提供聯邦資源和批准額外撥款，應對洛杉磯史上最嚴重山火，新撥款將在180天內承擔災區清除危險物質、臨時住所、救援人員薪酬和保護生命措施的全額費用。他預計當地風勢會暫時減弱，有助撲火。副總統賀錦麗取消原定卸任前最後外訪，協助家鄉加州應對災情。她形容加州情況恍如世界末日，大火將在未來數月甚至數年產生影響。

國防部長奧斯汀承諾隨時準備好提供援助，加州至今只向軍方提出小量請求，已採取措施確保軍隊在需要時做好準備。官員正與聯邦緊急事務管理署和加州合作，以確定下一步行動。加拿大緊急準備部長石俊（Harjit Sajjan）承諾，加拿大軍人、飛機設備和其他資源，以及250名消防員隨時準備好介入，支援美國。美國國家跨部門消防中心已要求加拿大派出兩架CL415水上轟炸機參與滅火，艾伯塔省準備調派。

美國國家氣象局洛杉磯辦事處預計，強烈季候風「聖塔安娜焚風」周四晚至周五將再度吹襲當地，對洛杉磯和文圖拉縣地區造成火災天氣威脅，且風勢持續至下周初，風力在下周日（12日）、下周二（14日）和下周三（15日）達到高峰。多場主要體育賽事宣布延期，全國美式足球聯盟（NFL）洛杉磯公羊原定主場迎戰明尼蘇達維京人，將移師至亞利桑那州舉行。美國職業籃球賽（NBA）洛杉磯湖人原定主場對陣夏洛特黃蜂的比賽則宣布押後。